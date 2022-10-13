ФАС возбудила против Мегафона дело из-за необоснованного повышения стоимости тарифов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО «Мегафон» в связи с необоснованным повышением тарифов. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Как уточняется в заявлении, в мае 2022 года «Мегафон» повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. ФАС установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала этого года, в связи с чем антимонопольная служба провела анализ экономической обоснованности таких действий.

«Ведомство пришло к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей», - сказано в заявлении.

ФАС возбудила в отношении «Мегафона» дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Напомним, накануне ФАС признала оператора МТС нарушившим антимонопольное законодательство и предписала снизить тарифы.