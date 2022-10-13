В Госдуме объяснили, почему травлю в школе не решить штрафами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России предложили ввести ответственность для образовательных учреждений за травлю учащихся. Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев раскритиковал предложенный комплекс мер и отметил, что он лишь частично решает проблему.

Депутат отмечает, что авторы проекта настроены сформировать в образовательных учреждениях атмосферу ответственного отношения к воспитанию и исключить любую агрессию. Добиться этой цели пытаются штрафами за то, что игнорируется работа по профилактике.

Но не лишним будет комплексно поменять весь подход к подготовке педагогических кадров, чтобы профессия преподавателя была более престижной и высокооплачиваемой.

В таком случае, отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru, учителями будут становиться по призванию, а значит все направления воспитания будут охвачены.

Первый зампредседателя думского комитета просвещения Михаил Берулава также высказался против данной инициативы.Он уверен, что от нововведения будет больше вреда, чем пользы.