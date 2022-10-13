Большинство стран ЕАЭС согласовало оплату газа в рублях

Почти все страны ЕАЭС согласовали расчет за газ в рублях Фото: REUTERS

Почти все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали переход на оплату газа в рублях. Об этом сообщил РИА Новости на полях Российской энергетической недели министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

"По взаиморасчетам по газу в рамках ЕАЭС некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласна Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан, - уточнил Кожошев. - Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах".

По оценке чиновника, подобные расчеты в дальнейшем станут еще более популярными. Особенно это касается стран, куда поставляется российское сырье.

Как ранее писал сайт KP.RU, доля взаимных расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2022 года выросла до 27,5%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, как перевод расчетов за газ на рубли скажется на американской валюте. Это позволит несколько потеснить позиции доллара и будет ответом на санкции.