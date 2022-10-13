Минюст ответил на просьбу адвокатов об отсрочке от частичной мобилизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство юстиций РФ ответил Федеральной палате адвокатов (ФПА), что отсрочка от частичной мобилизации не полагается юристам, которые направляются в армию на общих основаниях.

«Информируем, что ввиду отсутствия в настоящий момент у Минюста России возможности повлиять на обстоятельства, вызванные введением частичной мобилизации, вы вправе самостоятельно обратиться за соответствующими разъяснениями в Минобороны России» - приводит «Коммерсантъ» заявление ведомства.

Как заявила исполняющий обязанности заместителя директора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Инга Меликян, при призыве на военную службу статус адвоката приостанавливается, и ему нужно будет обратиться в совет адвокатской палаты российского региона, в реестре которого он состоит, с заявлением о приостановлении своего статуса из-за призыва.

Меликян также сообщила, что приостановление адвокатского статуса имеет временный характер, а с окончанием службы статус возвращается по решению совета региональной адвокатской палаты.