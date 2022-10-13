НПО Dekabristen признана нежелательной организацией в России

Генпрокуратура расширила список нежелательных НПО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности немецкой неправительственной организации (НПО) Dekabristen e.V.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы")", - говорится на сайте Генпрокуратуры.

Как заявили в ведомстве, деятельность Dekabristen n представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Напомним, Государственная дума ужесточила ответственность за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в России.

Участие в нежелательной НПО будет караться штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты от двух до трех лет. Кроме того, оно может наказываться лишением свободы на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.