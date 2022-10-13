Лукашенко заявил, что Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире после распада СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны не справились с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности после распада Советского Союза. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 13 октября, на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир», - заявил белорусский президент.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что распад Советского Союза стал для него личной трагедией. По мнению белорусского лидера, сохранение СССР позволило бы избежать многих конфликтов в мире, а во времена существования такого объединения мир был многополярным, где два полюса уравновешивали друг друга.