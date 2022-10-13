Экофорум: для кого компании внедряют природосберегающие технологии

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Организаторы Экофорума - «Норникель», Общественный совет при Минприроды России и Всероссийское общество охраны природы (ВООП).

Экологизация промышленности и снижение вредного воздействия предприятий на экологию были озвучены профильными ведомствами, как одна из базовых современных ценностей государства.

- Формирование экологической культуры, бережного отношения к природе является одной из важнейших национальных задач, - заявил первый зам. министра природных ресурсов Константин Цыганов.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ведомство приостановило в условиях санкций плановые проверки промышленных предприятий.

- К экологической проблематике уже удалось привлечь достаточное внимание различных групп, так чтобы тема экологизации промышленности начала жить самостоятельно. Время покажет, как бизнес в действительности относится к экологии, - сказала она.

Вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев рассказал о реализующейся в Норильске «Серной программе», направленной на снижение объемов выброса диоксида серы в воздух.

- Ежегодно два предприятия «Норникеля», Медный завод и Надеждинский металлургический завод, выбрасывают в атмосферу порядка 1,8 млн тонн диоксида серы, что сравнимо с суммарными выбросами всех других предприятий. Реализуя этот проект, компания руководствуется, в первую очередь, не целями экономической целесообразности, а соображениями социального характера, - сказал он.

Последовательное, в два этапа (на Надеждинском заводе – в 2023 году, на Медном заводе – в 2025 году) снижение до нуля выбросов соединений серы позволит вывести Норильск из всех рейтингов грязных городов, утверждает Селезнев.

Это весьма действенная мотивация для компании, которая заботится о своих сотрудниках.

У «Норникеля» действует ещё один масштабный экологический проект - в Заполярном филиале реализуются мероприятия по программе «Чистый Норильск», который рассчитан на 10 лет и потребует инвестиций в 40 млрд руб. По этой программе уже очищена от промышленных и строительных отходов территория, равная по площади 140 большим футбольным полям.

Экология – это сфера совместного действия общества, власти и бизнеса, уверены представители «Норникеля».

По мнению первого заместителя председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы, председателя Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслава Фетисова, Норильск может в перспективе стать центром экологического туризма.