Аксенов заявил, что значительная часть человечества не поддержала антироссийскую резолюцию ООН

Сергей Аксенов. Фото: Дарья Самсонова, пресс-служба Главы Республики Крым

Значительная часть человечества не поддержала антироссийскую резолюцию Генассамблеи Организации объединенных наций (ООН), в которой говорится о непризнании результатов референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг, 13 октября 2022 года.

Чиновник обратил внимание, что речь идет о 50 странах, их которых пять высказались против, 35 - воздержались (в том числе Индия и Китай), 10 – не участвовали в голосовании.

"Те страны, которые могут и хотят противостоять стремлению США превратить весь мир в индейскую резервацию под контролем американского "шерифа-беспредельщика", высказались против, воздержались или вообще не участвовали в голосовании. Население этих стран составляет значительную часть человечества", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Как ранее писал сайт KP.RU, Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о непризнании референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. За резолюцию проголосовали 143 страны. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. 35 стран воздержались.