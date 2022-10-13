Якутия стала одним из первых регионов России, где уже начали выплаты семьям мобилизованных

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Якутия вошла в число регионов, где не только объявили о мерах поддержки семьям мобилизованных граждан, но уже и начали выплачивать единовременную материальную помощь.

По данным пресс-службы главы и правительства региона, выплаты прошли в Алданском, Мирнинском, Нерюнгринском районах и городе Якутске. Их получили первые 26 семей.

Напомним, в конце сентября глава республики Айсен Николаев подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных, в числе которых значится выплата единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей.

При этом выплата полагается не только семьям мобилизованных граждан, но и семьям добровольцев и контрактников, находящихся в зоне специальной военной операции. Заявления начали принимать с 5 октября.

Кроме того, Айсен Николаев поручил обеспечить бесплатным питанием детей военнослужащих в учебных заведениях республики. Власти объявили, что будут строго следить за исполнением указа и привлекать к ответственности руководителей школ, где это не исполняется.

Также студентам-членам семей военнослужащих будет назначена специальная стипендия в размере 5607 рублей в месяц. Эта стипендия будет дополнительной. Например, если студент не получает академическую стипендию, то он всё равно получит специальную стипендию

А студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования могут претендовать на приоритетное заключение договора о целевом обучении.

Для получения стипендии необходимо подать заявление в офис МФЦ. Для получения стипендии следует представить данные, подтверждающие родство, регистрацию по месту жительства и текущий статус обучающегося.

Заявления от семей военнослужащих, призванных на военную службу в период частичной мобилизации и заключивших в добровольном порядке контракты с 24 февраля 2022 года, принимаются во всех офисах центра «Мои документы» (МФЦ) по всей республике.

Также параллельно производится приём через портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru.

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