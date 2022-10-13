Союзные силы освободили Опытное и Иванград в ДНР

Союзные силы ЛНР, ДНР и России освободили Опытное и Иванград. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Союзные силы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили еще два донецких населенных пункта на Артемовском направлении. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в четверг, 13 октября 2022 года.

В телеграм-канале ведомства уточняется, что речь идет об Опытном и Иванграде.

Как ранее писал сайт KP.RU, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит освобождать территории, занятые украинскими неонацистами. Политик выразил уверенность, что "все цели по защите наших граждан и территорий непременно будут выполнены".

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал журналистам, что союзные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных добиваются определенных успехов на Артемовском направлении, в том числе в самом Артемовске.