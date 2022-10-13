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В мире13 октября 2022 7:59

Макрон предупредил Лукашенко о проблемах для Белоруссии при участии в украинском конфликте

Французский президент призвал «быть очень бдительными»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эмманюэль Макрон.

Эмманюэль Макрон.

Фото: REUTERS

Расширение участия Минска в специальной военной операции России на Украине создало бы новые риски для Белоруссии. Такое мнение в среду, 13 октября, высказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Я считаю, что дальнейшее вовлечение Белоруссии в конфликт создало бы риски», - заявил французский лидер в интервью телеканалу France 2, отметив, что Минск «с самого начала конфликта позволила России сосредоточить солдат и развернуть наступление в конце февраля с севера», а «Киев был тогда почти взят».

По его мнению, «сосредоточение войск наблюдается вновь», поэтому необходимо «быть очень бдительными».

Напомним, ранее в понедельник, 10 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил что Минск и Москва начинают задействовать совместную региональную группировку войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Как уточнил министр обороны республики Виктор Хренин, группировка выполняет оборонительные задачи.