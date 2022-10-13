Профессор Ялчын считает, что Россия способна обеспечить Европу газом транзитом через Турцию

Европа может обеспечить часть своих потребностей в газе транзитом через Турцию Фото: REUTERS

Россия способна обеспечить потребность Европы в газе транзитом через Турцию по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Такое мнение выразил ректор Университета Нишанташи профессор Шенай Ялчын. Его слова приводит турецкая газета Milliyet.

"В Турцию идут два трубопровода: "Голубой поток" и "Турецкий поток", часть газа из которых поставляется в Европу, - уточнил Ялчын. - Возможно, увеличив мощности, можно будет удовлетворить часть потребностей Европы в газе".

Профессор обратил внимание на позицию Турции, которая сохраняет стабильные отношения с Россией, Европой и Украиной. Это уже подтвердилось зерновой сделкой, в которой Анкара приняла активное участие, аргументировал Алчын.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может перенаправить транзит газа в Европу с газопровода "Северный поток" через Черное море, то есть через Турцию. По мнению президента, такое решение выглядит экономически целесообразным, поскольку в этом случае повысится уровень безопасности.

Напомним, Владимир Путин призвал Европу не отказываться от сотрудничества с Россией, так как последствия такого решения негативно скажутся на благополучии населения еврозоны. По словам главы государства, даже сами чиновники признают, что европейское благополучие во многом базировалось на торговле с Москвой.