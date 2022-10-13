Мэр Львова рекомендовал жителям города обустраивать в домах пункты обогрева и запасаться дровами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Львова Андрей Садовой посоветовал жителям города обустраивать в своих домах пункты обогрева, а также запасаться дровами, подтвердив, что власти закупают буржуйки.

Ранее глава города сказал, что ударами в Львове повреждены четыре электроподстанции, на восстановление которых уйдут месяцы.

«Хотел бы поблагодарить тех жителей Львова, кто в своих домах обустроил пункты обогрева, которые запаслись дровами, купили генераторы. Вот эти пункты обогрева, которые есть в укрытии, может не идеальные, но там можно поставить печь, дрова, и это спасает», - заявил градоначальник в Telegram-канале, призвав горожан подумать, что «еще можно иметь дома» пока «коммунальщики будут исправлять ситуацию».

Напомним, днем ранее, 12 октября, президент России Владимир Путин напомнил, что инфляция в еврозоне достигла уже 10%, отметив, что теперь европейские жители также запасаются дровами. По его мнению, на данный момент понятно каким образом в Европейском союзе собираются решать проблему с высокими ценами – «печатают деньги и все».