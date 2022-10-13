Лавров заявил, что международная обстановка "хуже быть уже не может"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Международная обстановка "хуже быть уже не может". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о неготовности президента США Джозефа Байдена вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что отказ лидера Соединенных Штатов от переговоров с Россией не усложняет международную обстановку по той простой причине, что она "хуже быть уже не может".

"Вообще никак не усложняет, потому что обстановку сегодня, прежде всего, в самих Соединенных Штатах, уже довели до такого состояния, что хуже уже быть, по-моему, не может", - уточнил Лавров.

Дипломат добавил, что Российская Федерация не уклоняется от переговоров, но каких-либо вменяемых инициатив со стороны Вашингтона не наблюдается.

Как ранее писал сайт KP.RU, Джозеф Байден заявил, что пока не видит смысла проводить переговоры с Владимиром Путиным. Свою позицию он обосновал тем, что российский политик "действует жестоко". При этом глава Белого дома отметил, что может рассмотреть возможность разговора с Путиным в зависимости от предложенной темы.