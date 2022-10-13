Столтенберг сообщил, что контактная группа по Украине договорилась поставлять Киеву больше ПВО

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Участники заседания контактной группы по Украине договорились о поставках Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в сегодня, 13 октября, перед началом второго дня заседаний глав минобороны альянса в Брюсселе.

“Я считаю очень важным, что НАТО, другие партнеры и Украина в рамках контактной группы подтвердили, что мы продолжим оказывать поддержку Украине столько, сколько это будет нужно, усилим нашу поддержку, в частности, будем поставлять больше систем противовоздушной обороны", - уточнил Столтенберг в совместном коротком заявлении с главой Пентагона

Накануне он сообщил, что в военных поставках Украине теперь будет сделан акцент на системах ПВО, Украине "требуется больше ПВО разного типа" для защиты гражданских объектов по всей стране на фоне последней "беспрецедентной эскалации". Он также отметил, что все союзники по блоку "решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.