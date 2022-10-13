14 стран НАТО собираются создать "Европейский противоракетный щит" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия и 13 стран Североатлантического альянса подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщает агентство DPA, в кулуарах встречи глав Минобороны стран - членов НАТО в Брюсселе министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и ее коллеги подписали декларацию о так называемой European Sky Shield («Европейский противоракетный щит»), что должно устранить пробелы в нынешней европейской системе ПВО.

По данным издания, на сегодняшний день существуют определенные проблемы по защите от баллистических ракет, а также от беспилотников. Единая система ПВО, как пишет агентство, связано с изменившейся ситуацией в вопросах безопасности, вызванной текущими событиями на Украине.

Уточняется, что на церемонии подписания договора присутствовали представители Великобритании, Венгрии, Бельгии, Болгарии, Румынии, Словакии, Словении, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Чехии. Как сообщает дипломат, Эстония также намерена принять участие в проекте.