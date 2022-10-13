Глава Минобороны Британии считает, что оружие для поддержки Украины у Запада не закончится Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об отсутствии какого-либо риска, что у западных стран закончится оружие для поддержки украинских стран.

«Риска нет», - сказал глава британского военного ведомства, отвечая на вопрос журналистки телеканала Sky News о том, есть ли риск, что у западных стран, что может закончиться оружия для поддержки Киева.

Уоллес указал на возможность «ремонтировать, а также производить новую цепочку поставок, это то, чем мы занимаемся сейчас».

Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что западные страны не в состоянии быстро предоставить Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО) из-за нехватки запасов. Как он отметил, это «не вопрос отсутствия воли». Незадолго до этого украинский президент Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите «Большой семерки» призвал помочь создать «воздушный щит» для Украины,