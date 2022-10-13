Полиция Норвегии заявила о "непонятной ситуации" на газовом заводе Ormen Lange Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Норвегии заявила о «непонятной ситуации», которая возникла на газовом заводе Ormen Lange, расположенном в коммуне Эукра и поставляющим газ в Великобританию. Об этом передает телерадиокомпания NRK.

«Полиция сообщает о неясной ситуации на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра. Муниципалитет создал аварийный штаб», - сказано в сообщении телерадиокомпании.

Уточняется, что завод поставляет газ в Великобританию, а какая именно ситуация возникла на заводе, не сообщается. Однако известно, что на месте есть охрана из сил норвежского ополчения. Кроме того, на место вызвано подкрепление правоохранительных органов.

Ormen Lange является вторым по величине газовым месторождением Норвегии. По данным телекомпании, завод поставляет Великобритании 20% всего необходимого стране газа, который поступает с месторождений Ormen Lange и Aasta Hansteen.

Напомним, днем ранее, 12 октября, оператор польского участка PERN сообщил об обнаружении утечки на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше. Отмечалось, что повреждение обнаружили на магистрали, по которой сырая нефть поступала в Германию.