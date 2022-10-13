Число госпитализаций с коронавирусом в России незначительно выросло Фото: Олег ЗОЛОТО

В России за сутки выявили 15 477 новых случаев COVID-19, а умер 101 человек, болевший коронавирусом. Соответствующую информацию распространил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 13 октября 2022 года.

"По состоянию на 13 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1825 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,7%", - уточнили в оперативном штабе.

Выздоровело за сутки 30 793 человека, что на 1,3% больше в сравнении с минувшей средой.

Как ранее писал сайт KP.RU, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что коронавирус имеет "колоссальный" потенциал изменчивости, который может быть исчерпан еще нескоро.

Ученый допустил скорое появление нового, более заразного, чем "омикрон", штамма COVID-19 в Южной Африке. Специалист аргументировал это широким распространением в регионе иммунодефицита человека. Гинцбург добавил, что возможная новая мутация вытеснит текущую и будет распространяться быстрее, чем "омикрон".