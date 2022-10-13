The Washington Times: американские радары не способны отследить российские и китайские гиперзвуковые ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские радары не могут отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты, несмотря на разработку Пентагоном новых систем, пишет The Washington Times.

"Наземные и спутниковые системы обнаружения не показывают эффективности в отслеживании гиперзвукового вооружения", - написала газета, ссылаясь на отчет Минобороны США.

Издание также подчеркнуло, что используемые Штатами радиолокационные системы выявляют гиперзвуковые ракеты с большим запозданием, что затрудняет их перехват системами ПВО.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Байден боится России из-за ядерного оружия. Также он раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику нынешней американской администрации.

Также ранее KP.RU писал, почему НАТО боится нового российского оружия. Как отмечал эксперт Виктор Баранец, западные военные спецы в панике: если эти “Цирконы” русских действительно летают с объявленной скоростью (в 8 раз быстрее звука!), то в ближайшие 30, а то и 50 лет защиту от них придумать не сможет никто. Получается, самой сильной военно-морской державе мира - США - придется ставить крест на дюжине своих хваленых авианосцев, заключил он.