СНБ Армении завела уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила уголовное дело о пособничестве совершению теракта на Крымском мосту. Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 13 октября.

«В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело в связи с пособничеством международному терроризму», - сказано в заявлении, где также говорится о контрабанде взрывчатых веществ через границу Евразийского экономического союз (ЕАЭС) группой лиц и подделке документов.

В ведомстве отметили, что предварительное следствие по данному уголовному делу продолжается. Уточняется, что на данный момент проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, в среду, 12 октября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила об установлении личности 12 соучастников подготовки теракта, восемь из которых были задержаны. Как сообщалось, по данному делу задержаны пять российских граждан, трое граждан Украины и Армении.