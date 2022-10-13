Пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют на 2,6% выше инфляции в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Размер пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году в России будет проиндексирован на 2,6% выше инфляции, сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и в 2024 году размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, что с учетом проведенной индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает повышение пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация... превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта ", - уточнил он на заседании комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме России обещают поднять вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам в 2023 году. Но, судя по тому, что бюджет страны будет дефицитным, тогда отмечалось, что денег на это может не хватить.

Также ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об индексации социальных выплат на 10% с 1 января 2023 года. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет с 21 тысячи 193 рублей до 23 тысяч 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более двух миллионов пенсионеров столицы.