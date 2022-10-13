ВТБ предоставил возможность регистрировать залог по автокредиту дистанционно

«Автокредит с отложенным залогом позволяет сразу получить деньги на руки и в течение двух месяцев подобрать подходящую машину, - сообщил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий. - Помимо доступной ставки, его преимуществами являются минимальные требования как к приобретаемой машине, так и к ее продавцу. С начала запуска программы в мае ВТБ оформил автокредитов с отложенным залогом уже более, чем на 300 млн рублей».

Автокредит с отложенным залогом позволяет клиенту получить деньги наличными в кассе банка или на карту и приобрести любой автомобиль или моторизированную технику. Сейчас финансирование по программе доступно по ставке от 4,1% годовых. Эти условия действуют при покупке как новых машин, так и автомобилей с пробегом, в том числе у частного лица. Средства возможно получить в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. При получении кредита в сумме до 2 млн рублей подтверждение дохода не требуется. Первоначальный взнос и требования к транспортному средству в рамках программы отсутствуют.

Оформить заявку на автокредит с отложенным залогом клиенты могут в интернет-версии ВТБ Онлайн, в новых версиях приложения банка для устройств на базе Android, на сайте, в контакт-центре, офисах банка, а также в автосалонах-партнерах ВТБ. Для регистрации залога по ранее оформленному автокредиту в ВТБ Онлайн, заемщику необходимо перейти на вкладку продукта и совершить предложенные системой действия.