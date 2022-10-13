Боррель пообещал, что ядерная атака против Украины вызовет мощный, но не ядерный военный ответ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины, которая якобы возможна со стороны РФ, вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.

"Существует ядерная угроза. (президент России Владимир – прим. ред.) Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: Евросоюз, его государства-члены, США и НАТО, также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны", - заявил он, выступая на открытии в бельгийском Брюгге Европейской дипломатической академии.

Также Боррель добавил, что такой ответ будет "уничтожительным" для российской армии.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.