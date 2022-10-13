Российские военные сорвали атаку ВСУ в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в четверг, 13 октября, заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на бронетехнике попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако российские военнослужащие сумели сорвать данную атаку.

«Боевики ВСУ на танках и боевых машинах пехоты на большой скорости атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны», - сказали в российском военном ведомстве.

Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, попытка атаки была зарегистрирована при помощи беспилотников, а удары по позициям противника наносили из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С», в результате чего были уничтожены четыре танка украинских Вооруженных сил, а также пять боевых машин пехоты и свыше 20 украинских военных.