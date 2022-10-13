Боррель выразил обеспокоенность из-за воздержавшихся при голосовании в ООН по антироссийской резолюции Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что встревожен слишком большим числом воздержавшихся ходе голосования на Генассамблее ООН по антироссийской резолюции.

Сегодня, 13 октября, он выступил в бельгийском городе Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии.

Ранее 143 государства проголосовали за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Против были пять стран, воздержавшихся - 35.

"Я счастлив таким результатом… Но в то же время я обеспокоен, так как слишком много воздержавшихся. 20% мирового сообщества решили не поддерживать и не отклонять (резолюцию, – прим. ред.)… Для меня это слишком много", – отметил Боррель.

Также он добавил , что Евросоюзу на этом фоне "предстоит еще много работы", чтобы переубедить воздержавшихся во время голосования.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.