Совбез Белоруссии назвал условие вступления страны в боевые действия

Александр Вольфович. Фото: пресс-служба Минобороны Белоруссии

Белоруссия не планирует участвовать в боевых действиях, если не будет нарушена государственная граница. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в четверг, 13 октября 2022 года. Его слова приводит агентство "Белта".

"Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница, - подчеркнул Вольфович. - Вот тогда мы дадим отпор".

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к обострению обстановки на границах с Польшей, Литвой и Украиной, которые относятся к Белоруссии с "недоброжелательными намерениями". При этом Минск не предъявляет никаких территориальных претензий к соседям, уточнил госсекретарь Совбеза.

Как ранее писал сайт KP.RU, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и Украине ведут подготовку боевиков для организации террористических актов и диверсий на территории республики. По словам Лукашенко, в качестве боевиков выступают радикально настроенные граждане Белоруссии.

Напомним, 10 октября Александр Лукашенко сообщил, что к границе Украины и Белоруссии начали перебрасывать войска Союзного государства, которые в течение двух дней займут свои места. Правда, немедленно бросать их в бой не планируется.