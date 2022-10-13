Эксперт по недвижимости перечислила четыре категории людей, которым чаще отказывают в сдаче жилья Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперт по ипотечному кредитованию и основатель агентства недвижимости «РОЙАЛ – недвижимость» Камила Мавлутхонова рассказала, каким арендаторам чаще отказывают в аренде жилья.

Чаще всего отказы слышат студенты. Прежде всего из-за возраста. Собственники сомневаются в их платежеспособности, а еще опасаются гулянок и шумных компаний.

Следующая категория - иностранные граждане. Часто они селятся в квартиру большими компаниями, так дешевле. В итоге шум, большой износ мебели, а после выселения жильцов надо будет делать ремонт.

Третья проблемная категория – это жильцы с домашними животными.

Ведь хозяин не может гарантировать, что все останется в целости и сохранности.

- Часто стороны заключают дополнительное соглашение, по которому вносится депозит на компенсацию подобного ущерба. Но порой и он не может компенсировать ущерб, - рассказывает эксперт «Газете.ru».

В итоге хозяин рискует восстанавливать квартиру за свои средства.

Четвертая проблемная категория – это семьи с детьми. Последние хулиганят, часто рисуют на обоях и тд.

А вот идеальным арендатором считается взрослый платежеспособный человек или семейная пара без детей.

Тем временем, в Брянской области пенсионер выиграл квартиру в лотерею. Для счастливчика это не первая победа. Еще в 90-х он выиграл сумму, за которую по тем временам можно было купить «Жигули». Теперь выигрыш еще более внушительный – недвижимость, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

А в Подмосковье почти 600 сирот получили новые квартиры с января. Еще 300 ребят, достигших совершеннолетия, обеспечат жильем до конца года. Для них подбирают дома с удобным расположением и благоустроенными территориями, сообщает телеканал "360".