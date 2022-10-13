Рогов заявил, что Украина сбрасывает воду по днепровскому каскаду, чтобы подобраться к Запорожской АЭС. Фото: Росгвардия

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в четверг, 13 октября, заявил, что Киев планомерно сбрасывает воду по каскаду гидроэлектростанций на Днепре для того, чтобы затопить прибрежные фортификации и облегчить путь для высадки в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Как заявил председатель движения, сброс воды по каскаду гидроэлектростанций идет постоянно, а вода поднялась уже на несколько метров.

«Они таким хитрым способом пытаются затопить или разрушить фортификационные укрепления, которые находятся на берегах Днепра, прежде всего около атомной станции, потому что там и заминировано, и заборы, и колючая проволока, и прочее», - заявил Рогов, уточнив, что если вода поднимется еще на несколько метров, «то можно над этим всем проплыть просто на лодке и уже высаживаться в другой части».

Напомним, днем ранее, 12 октября, врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что примерно 30 диверсантов, совершивших попытку проникнуть на территорию Запорожской АЭС, были ликвидированы, а большинство лодок потоплены.