Новак сообщил, что Россия занимала 40-50% рынка газа в Европе

Александр Новак Фото: Андрей МИНАЕВ

Европа закупала в России 40-50% от своего импорта газа и 20% - нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на сессии Российской энергетической недели в четверг, 13 октября 2022 года.

По его оценке, заменить такие объемы поставками из других стран будет крайне сложно.

"Где на сегодня будут наши коллеги, наши партнеры европейские брать недостающие ресурсы - ответа на этот вопрос нет", - констатировал Новак.

Заместитель председателя правительства России добавил, что страна готова продолжать поставки тем странам, которые в ним заинтересованы.

В связи с введением потолка цен на нефть ее поставки будут диверсифицированы на экспорт через трубопроводы, так как такие продажи не попадают по антироссийские санкции.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия не будет поставлять энергоресурсы, на которые будет установлен потолок цен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что страна не намерена за свой счет обеспечивать чужое благополучие.

Напомним, Владимир Путин выразил уверенность, что отказ Европы от атомной энергетики повлек за собой рост цен на топливо в целом. По его мнению, переход к альтернативным источникам энергии необходим, однако подобные решения должны приниматься не по политическим мотивам.