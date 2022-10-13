Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрывы слышны сегодня, 13 октября, в Запорожье, в городе и области объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Прямой".

"Сообщают о взрывах в Запорожье. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в Телеграм-канале "Прямого".

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины, Полтавской, Сумской и Харьковской, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщают украинские издания и представители местных властей.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.