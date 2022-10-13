Военные учения ОДКБ "Нерушимое братство" в Киргизии перенесены на более поздний срок Фото: REUTERS

Военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство», которые должны были состояться на территории Киргизии, были перенесены на более поздний срок. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов в четверг, 13 октября.

Секретарь Совета безопасности республики также подчеркнут, что такое решение не говорит о том, что Киргизия отвергает ОДКБ. «Мы их (учения) перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была 99,9%. После отмены учений в соцсетях пишут, что тем самым мы отвергаем ОДКБ. Ничего подобного. ОДКБ нам очень нужна», - заявил он.

По его словам, Киргизия «дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности». «В соцсетях некоторые силы пытаются столкнуть нас с членами ОДКБ. Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий», - приводит слова секретаря Совета безопасности медиаштаб сраны.