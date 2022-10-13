Минобороны Украины подписало с Францией соглашение о поставках оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что подписал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню соглашение о грантах в сфере безопасности и обороны, которое позволит осуществлять поставки вооружения Киеву.

"С разрешения кабмина Украины подписал соглашение по грантам в сфере безопасности и обороны с (главой минобороны Франции - прим. ред.) Себастьяном Лекорню. Соглашение позволяет осуществлять поставки Францией вооружения Украине согласно инициативе Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона", - написал Резников в ссоцсетях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.