Глава СПЧ Фадеев предложил давать отсрочку от мобилизации специалистам с редкими знаниями и опытом

Валерий Фадеев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отсрочку от частичной мобилизации в России, объявленной российским лидером Владимиром Путиным, следует давать специалистам с редкими знаниями и опытом. Об этом заявил журналистам глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев в четверг, 13 октября 2022 года.

"Кому давать отсрочку? Специалистам с редкими знаниями и опытом, тем специалистам, без которых может остановиться производственный процесс или эффективность работы предприятия и организации резко снизится", - уточнил правозащитник.

По его словам, к данному вопросу нужно подходить точечно.

Напомним, Владимир Путин уточнил, кто из россиян имеет возможность получить отсрочку от мобилизации в России. Изменения в указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" 6 октября 2022 опубликовали на официальном сайте Кремля. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Комсомольской правды".

Как ранее писал сайт KP.RU, Валерий Фадеев выступил с инициативой увеличить призывной возраст мигрантов, получивших российское гражданство путем натурализации. В качестве примера Фадеев привел опыт Израиля, где после получения местного гражданства человеку дается год для обустройства на новом месте, после чего он призывается на военную службу.