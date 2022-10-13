В США назвали глупой идею Зеленского о введении бесполетной зоны над Украиной

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Американский обозреватель Питер Сучиу в публикации для издания 19FortyFive назвал идею президента Украины Владимира Зеленского о введении бесполетной зоны над страной неудачной и глупой.

"Бесполетная зона уж точно не остановит конфликт в Украине. Она может просто втянуть НАТО в боевые действия", - отметил обозреватель.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.