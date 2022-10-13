Путин на встрече с Эрдоганом напомнил о попытке взрыва газопровода "Турецкий поток" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе двухсторонней встречи с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом отметил, что газопровод «Турецкий поток» успешно работает, хотя ранее его и пытались взорвать.

«Его, как вы слышали, тоже пытались двух стран встретились на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии взорвать... Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает», - заявил российский президент.

В минувший понедельник, 10 октября, российский президент заявил, что Украина пыталась совершить подрыв на одном из участков «Турецкого потока».

Как писал сайт KP.RU, российский президент в ходе двухсторонней встречи с турецким лидером также предложил создать в Турции газовый хаб, отметив, что Анкара и Москва «могли бы спокойно регулировать» цены «на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски».