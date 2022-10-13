The Economist: Европа все глубже впадает в рецессию, пока Россия из нее выходит

Экономика Европы все глубже погружается в рецессию, в то время как Россия восстанавливается от западных санкций Фото: REUTERS

Пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее. С таким заголовком вышел материал в британском издании The Economist.

Авторы публикации обратили внимание, что экономическая ситуация в России на фоне западных санкций улучшается, в то время как в еврозоне наблюдается обратная ситуация.

В качестве аргумента приводятся данные банка Goldman Sachs, который рассчитал "индикатор текущей активности" за последние месяцы.

Как следует из этих показателей, экономическая активность россиян в настоящее время выше, чем у населения крупных стран Евросоюза. Также отмечается восстановление производства в ряде отраслей после ухода западных партнеров.

Речь идет, в частности, об автомобилестроении. Российские заводы переориентировались на другие комплектующие, после чего продолжили производство, говорится в публикации.

Напомним, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что антироссийские санкции привели к рецессии экономики Европы, нанеся ей значительно больший вред, чем России.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас и руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредили, что мир к 2026 году потеряет 4 трлн долларов. Так, Мэлпас прогнозирует, что глобальная рецессия наступит уже в 2023 году.