Российские ПВО сбили украинский Су-27 в Полтавской области

Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских истребителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель Су-27 в Полтавской области. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны России в четверг, 13 октября 2022 года.

В оборонном ведомстве добавили, что в Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

МиГ-29 уничтожен в районе населенного пункта Червоный Запорожец, а Су-27 – рядом с селом Порскалевка.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 321 самолет Вооруженных сил Украины, уточнили в российском Минобороны.

Напомним, в начале октября истребительная авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 над Николаевской областью.

Как ранее писал сайт KP.RU, политолог Дмитрий Солонников заявил, что урон, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины российским высокоточным оружием, пока позволяет киевскому режиму справляться с надвигающимся коллапсом самостоятельно. Однако ситуация изменится, если удары продолжатся еще несколько недель, уверен эксперт.