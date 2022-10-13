Король Карл III встретил Лиз Трасс на аудиенции словами "Снова здесь? О Боже"

Король Карл III встретил Лиз Трасс на первой аудиенции словами "Снова здесь? О Боже" Фото: REUTERS

Король Великобритании Карл III встретил британского премьер-министра Лиз Трасс на первой еженедельной аудиенции словами «Снова здесь? О Боже».

Британская газета Guardian опубликовало на своем сайте короткую видеозапись, на которой король и глава британского правительства приветствуют друг друга.

«Ваше величество, рада видеть вас снова», - поприветствовала короля британский премьер, делая реверанс.

«Снова здесь?», - спросил Карл, хлопнув себя по бокам, а в то время как Трасс говорила, что данная встреча для нее большая честь, король заявил: «О Боже, Боже».

Издание отмечает, что данное видео быстро стало вирусным в интернете на фоне сообщений о потрясениях на финансовых рынках и заговоров в отношении нового главы правительства в Консервативной партии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лиз Трасс в ходе аудиенции у короля Карла III оспорила намерение монарха посетить конференцию Организации объединенных наций (ООН) по изменению климата COP27.