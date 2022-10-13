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Экономика13 октября 2022 11:32

Мишустин сообщил, что регионам России выделят дополнительно 29 млрд рублей на детские выплаты

Всего на эти цели будет предоставлено 300 млрд рублей
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Мишустин сообщил, что регионам России выделят дополнительно 29 млрд рублей на детские выплаты

Мишустин сообщил, что регионам России выделят дополнительно 29 млрд рублей на детские выплаты

Фото: Евгения ГУСЕВА

Регионам России дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на детские выплаты, в целом на такую поддержку будет выделено примерно 300 млрд рублей из бюджета, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня дополнительно выделим регионам 29 миллиардов рублей на такую (на детские выплаты тем, кто воспитывается в семьях с низкими доходами - прим. ред.) помощь. С учетом этих средств в целом из федерального бюджета в 2022-м году на столь значимые цели поступит около 300 миллиардов рублей", - сказал он в ходе заседания российского правительства.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут подать заявления на детские выплаты с 26 апреля 2022 года. Заполнить заявление можно на Госуслугах.

Также сайт KP.RU писал, о денежных пособиях на детей до 16 лет в 2022-м году. В частности, отмечалось, что 1 апреля 2022 года появилось новое пособие на детей от 8 до 16 лет. Выплаты должны были стартовать в мае. Льгота положена семьям, в которых среднедушевой доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума.