Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика13 октября 2022 11:32

Мишустин заявил, что Россия готова стать главным мировым экспортером подсолнечного масла

По его словам, у страны есть все ресурсы и возможности для этого
Александр КИСЛОВ
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что РФ может стать мировым лидером по экспорту важного продукта

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что РФ может стать мировым лидером по экспорту важного продукта

Фото: kremlin.ru

Россия может стать главным экспортёром подсолнечного масла в мире, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По предварительным прогнозам, Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла. Показатели самообеспеченности этой продукцией превысят 200%. Это более чем в 2 раза выше требований, которые установлены в Доктрине продовольственной безопасности", - цитирует главу федерального кабмина пресс-служба российского правительства.

Крупнейшим поставщиком и экспортером продукта по состоянию на начала 2022 года является Украина. Ее ближайший конкурент — Россия. Вместе эти страны обеспечивают мир 50 % подсолнечного масла.

Однако стоит отметить тот факт. что украинские власти после начала спецоперации РФ публично заявили о том, что удержать мировое лидерство по этому показателю им будет крайне непросто (в связи с этим Россия, как предполагается, может обойти Украину в рейтинге стран-лидеров по экспорту подсолнечного масла уже в самое ближайшее время).