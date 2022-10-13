Мишустин заявил, что Россия готова стать главным мировым экспортером подсолнечного масла

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что РФ может стать мировым лидером по экспорту важного продукта Фото: kremlin.ru

Россия может стать главным экспортёром подсолнечного масла в мире, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По предварительным прогнозам, Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла. Показатели самообеспеченности этой продукцией превысят 200%. Это более чем в 2 раза выше требований, которые установлены в Доктрине продовольственной безопасности", - цитирует главу федерального кабмина пресс-служба российского правительства.

Крупнейшим поставщиком и экспортером продукта по состоянию на начала 2022 года является Украина. Ее ближайший конкурент — Россия. Вместе эти страны обеспечивают мир 50 % подсолнечного масла.

Однако стоит отметить тот факт. что украинские власти после начала спецоперации РФ публично заявили о том, что удержать мировое лидерство по этому показателю им будет крайне непросто (в связи с этим Россия, как предполагается, может обойти Украину в рейтинге стран-лидеров по экспорту подсолнечного масла уже в самое ближайшее время).