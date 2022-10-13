Французская энергокомпания EDF не исключила отключения электричества в стране зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская энергокомпания EDF заявила, что даже в случае привычных температур текущей зимой нельзя исключить возможных отключений электричества во Франции.

«Франции не удастся избежать масштабных отключений электричества в условиях средне и экстремально холодной зимы», - приводит Midi Libre заявление компании.

Напомним, днем ранее, 12 октября, президент России Владимир Путин напомнил, что инфляция в еврозоне достигла уже 10%, заявив также, что теперь европейским жителям необходимо запасаться дровами.

Тем временем, министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен предрекла Европе очень сложную зиму, а также будущий 2023 год. Как заявила глава ведомства, Вашингтон обладает ограниченными возможностями в удовлетворении потребности европейских государств в энергоресурсах в краткосрочной перспективе.