Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках газа

Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России Фото: REUTERS

Венгрия пришла к соглашению с российским холдингом "Газпром" о дополнительных поставках газа и отсрочке платежей. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Российской энергетической неделе в четверг, 13 октября 2022 года.

"Мы очень рады тому, что договорились подписать поправку к долгосрочному контракту, согласно которой "Газпром" будет поставлять не только предусмотренные контрактом объемы газа по южному маршруту, но и будет поставлять дополнительные объемы", - заявил Сийярто.

По его словам, эта договоренность очень важна, так как она помогает обеспечить надежность поставок голубого топлива в Венгрию.

Как ранее писал сайт KP.RU, "Газпром" по просьбе Венгрии предоставил этой стране отсрочку платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро. Западные эксперты подсчитали, что зимой Венгрия, предположительно, должна будет заплатить за российский газ порядка 4 млрд евро, не считая отсроченного платежа.

Напомним, Будапешт не поддерживает дополнительные энергетические санкционные ограничения в отношении Москвы и надеется, что Европейский союз не будет делать новых предложений в этой области. Такое заявление сделал Петер Сийярто в преддверии неформальной встречи министров энергетики стран Евросоюза в Праге.