ИКЕА уволила 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России Фото: REUTERS

Компания IKEA приняла решение об увольнении около 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на исполнительного директора материнской компании Ingka Йеспера Бродина.

Как сообщается, шведская мебельная компания смогла нарастить продажи примерно на 6 процентов за год, однако исполнительного директора материнской компании уточнил, что текущий год стал «сложным» из-за инфляции и сворачивания деятельности в России.

Напомним, шведская компания заявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии 3 марта 2022 года, почти сразу после объявления начала специальной военной операции на Украине, а 15 июня IKEA сообщила о продаже четырех фабрик в России и заморозке розничного бизнеса в стране. Как писал сайт KP.RU, в июле 2022 года сайт IKEA объявил о масштабной распродажи всех товаров.