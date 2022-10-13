Песков сообщил, что Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование ситуации на Украине

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Переговоры лидеров двух стран состоялись в Астане, где в эти дни проходят саммиты СВМДА и СНГ. Встреча длилась примерно 1,5 часа.

"Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась", - сказал Песков.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.