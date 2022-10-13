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Политика13 октября 2022 11:59

В КГБ Белоруссии заявили о попытках Запада открыть "второй фронт" против России

По мнению белорусских силовиков, таким образом Запад хочет попытаться помешать проведению СВО на Украине
Александр КИСЛОВ
Глава белорусского КГБ Иван Тертель считает, что Западу крайне важно открыть против РФ второй фронт

Глава белорусского КГБ Иван Тертель считает, что Западу крайне важно открыть против РФ второй фронт

Фото: из соцсетей

Запад предпринимает активные попытки открыть "второй фронт" против РФ, чтобы отвлечь ресурсы России на решение попутных задач, заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии генерал-лейтенанта Иван Тертель.

Соответствующее заявление, как пишет Белта, высокопоставленный белорусский силовик сделал в ходе встречи с сотрудниками "Беларуськалия", которая состоялась 13 октября 2022 года.

По словам Тертеля, недружественные иностранные государства могут планировать нападение на территорию Белоруссии, подобный вариант развития событий вполне реалистичен, в Минске к нему сейчас активно готовятся.

"Все сейчас сконцентрировано на подготовку интервенции в отношении Республики Беларусь. На территории Украины сформирован ряд незаконных вооруженных формирований, в которых участвуют беглые, которые появились на той территории по различным причинам", - добавил глава белорусского КГБ.