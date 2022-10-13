В КГБ Белоруссии заявили о попытках Запада открыть "второй фронт" против России

Глава белорусского КГБ Иван Тертель считает, что Западу крайне важно открыть против РФ второй фронт Фото: из соцсетей

Запад предпринимает активные попытки открыть "второй фронт" против РФ, чтобы отвлечь ресурсы России на решение попутных задач, заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии генерал-лейтенанта Иван Тертель.

Соответствующее заявление, как пишет Белта, высокопоставленный белорусский силовик сделал в ходе встречи с сотрудниками "Беларуськалия", которая состоялась 13 октября 2022 года.

По словам Тертеля, недружественные иностранные государства могут планировать нападение на территорию Белоруссии, подобный вариант развития событий вполне реалистичен, в Минске к нему сейчас активно готовятся.

"Все сейчас сконцентрировано на подготовку интервенции в отношении Республики Беларусь. На территории Украины сформирован ряд незаконных вооруженных формирований, в которых участвуют беглые, которые появились на той территории по различным причинам", - добавил глава белорусского КГБ.