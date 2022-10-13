Экспериментальный режим для дронов-беспилотников запустят в Башкирии в 2023 году

В Башкирии планируют начать использование дронов в лесных и сельских хозяйствах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии запустят экспериментальный режим для дронов-беспилотников. Как сообщают корреспонденты «Mkset.ru» со ссылкой на слова премьер-министра региона Андрея Назарова, Минэкономразвития России в рамках эксперимента снимет в республике ограничение на использование дронов массой более 30 килограмм.

Беспилотные аппараты смогут доставлять грузы, выполнять авиахимические работы, помогать в борьбе с сельскохозяйственными вредителями, пожарами и незаконной вырубкой леса. Предполагается, что это поможет республике сократить расходы по профильным направлениям сельского и лесного хозяйств, мониторинга линейных объектов и грузовых перевозок.

– Технологии прочно вошли в нашу жизнь, прогресс значительно упрощает многие процессы: теперь мы запросто можем быть на связи с удаленными территориями республики вне зависимости от сезона, – считает премьер-министр Башкирии.

Экспериментально правовой режим, по словам Назарова, позволит Башкирии создать отрасль беспилотной гражданской авиации, объем частных инвестиций в которую к 2024 году составит два миллиарда рублей, а к 2030 – 5,8 миллиардов.