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Общество13 октября 2022 12:17

Экспериментальный режим для дронов-беспилотников запустят в Башкирии в 2023 году

В рамках эксперимента в республике могут снять ограничение на использование авиационных систем массой более 30 килограмм
Захар ЯКОВЛЕВ
В Башкирии планируют начать использование дронов в лесных и сельских хозяйствах

В Башкирии планируют начать использование дронов в лесных и сельских хозяйствах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии запустят экспериментальный режим для дронов-беспилотников. Как сообщают корреспонденты «Mkset.ru» со ссылкой на слова премьер-министра региона Андрея Назарова, Минэкономразвития России в рамках эксперимента снимет в республике ограничение на использование дронов массой более 30 килограмм.

Беспилотные аппараты смогут доставлять грузы, выполнять авиахимические работы, помогать в борьбе с сельскохозяйственными вредителями, пожарами и незаконной вырубкой леса. Предполагается, что это поможет республике сократить расходы по профильным направлениям сельского и лесного хозяйств, мониторинга линейных объектов и грузовых перевозок.

– Технологии прочно вошли в нашу жизнь, прогресс значительно упрощает многие процессы: теперь мы запросто можем быть на связи с удаленными территориями республики вне зависимости от сезона, – считает премьер-министр Башкирии.

Экспериментально правовой режим, по словам Назарова, позволит Башкирии создать отрасль беспилотной гражданской авиации, объем частных инвестиций в которую к 2024 году составит два миллиарда рублей, а к 2030 – 5,8 миллиардов.