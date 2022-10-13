Самарская область забрала высшую награду агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022»

На самарском стенде представили новые разработки и проекты.

Самарская область приняла участие в XXIV Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2022». Губерния получила высшую награду за достижения регионального сектора.

Выставка прошла в выставочном комплексе «Патриот», где самарский стенд посвятили актуальным вопросам развития российского АПК: обеспечению продовольственной безопасности, импортозамещению и строительству сельскохозяйственных машин. Отмечают, что 63 регион вырастил небывалый урожай, объем зерновых и зернобобовых культур достиг 3,4 млн тонн. Именно он стал рекордом за последние десятилетия.

- Самарская область сегодня, как и всегда в самые переломные, трагические времена истории нашей страны, является опорным краем державы. Сейчас - период мобилизации страны, мобилизации экономики. Аграрии вносят свой весомый вклад в продовольственный суверенитет, в продовольственную безопасность, а значит в целом в безопасность нашей страны, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На стенде региона представили макеты машин ООО «Пегас-Агро» и ООО «БСГ». Самоходные инновационные опрыскиватели-разбрасыватели предназначили для минеральных и жидких удобрений. Также свою продукцию представили фирма «Нектар», «Золотой хмель», группы компаний «Самарские овощи» и ПАО «КуйбышевАзот».

По итогам тематических конкурсов, Самарская область забрала 6 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовые медали. В это число также входит награда за активное участие в реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».