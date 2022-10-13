Эстония заморозила российские активы более чем на 20 миллионов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Эстонии заморозили российские активы на сумму 20,8 миллиона евро, сообщает бюро данных по отмыванию денег прибалтийской республики.

«На сегодняшний день заморожено активов почти на 20,8 миллиона евро. Сегодня экономические ресурсы компаний, связанных с российскими олигархами из санкционного списка, составляют 95% всех замороженных средств», – приводятся слова главы бюро Матиаса Мякера на сайте ведомства.

По словам Мякера, бюро данных по отмыванию денег Эстонии получило 763 сообщения о применении санкций. Согласно им, о введении ограничений должны сообщать все физические и юридические лица в стране, включая предпринимателей и юристов. Как уточнили в бюро, в Эстонии под санкции попали российские миллиардеры Андрей Мельниченко и Алексей Мордашов, а также активы Промсвязьбанка и ВТБ.