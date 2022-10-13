Песков сообщил об аресте нескольких диверсантов при попытке теракта на "Турецком потоке"

Дмитрий Песков сделал важное заявление о попытке теракта на "Турецком потоке" Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что при попытке теракта на газопроводе "Турецкий поток" были задержаны диверсанты, несколько человек арестованы.

"При попытке теракта на "Турецком потоке" были взяты диверсанты, несколько человек арестованы", - отметил представитель Кремль, не уточнив точное число задержанных и их гражданство.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе оперативного совещания с Советом безопасности РФ публично заявил о том, что Украина пыталась подорвать один из участков газопровода «Турецкий поток». Президент РФ назвал действия Украины "попыткой подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Путин не привел никаких подробностей данной неудачной попытки теракта.

Российский лидер также утверждает, что Украина совершила сразу три теракта на Курской АЭС, расположенной в Курской области РФ.